Киевстар будет помогать в помощи пропавших

Оператор будет извещать о появлении абонента в сети SMS-уведомлением

Киевстар подключился к поиску людей, с которыми потеряна связь в ходе военных действий. С этой целью оператор внедрил сервис SMS-уведомления «Снова в сети». Информация об этом опубликована на официальном сайте оператора.

Чтобы получить уведомление о появлении абонента в сети, отправьте на его номер SMS-сообщение со специальным кодом *D# и любым текстовым сообщением. Заявка остается активной в течение 5 дней. Если в течение этого времени абонент не выйдет на связь, оператор предложит повторно отправить запрос. Стоимость SMS оговорена условиями вашего тарифа.