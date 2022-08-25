Китайский остров Хайнань объявил о запрете бензиновых и дизельных автомобилей

Продажи новых автомобилей с ДВС в этой провинции запретят с 2030 года

Первая из китайских провинций — Хайнань — объявила о запрете автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Полный запрет на продажи новых бензиновых и дизельных автомобилей на острове начнет действовать с 2030 года. Также власти провинции планируют серьезные меры по ограничению эксплуатации уже проданного на тот момент топливного транспорта.

Переходным этапом будет перевод на электричество государственного транспорта, а также грузовиков и автобусов. По данным местных СМИ, это произойдет в 2025 году. Ожидается, что аналогичные заявления озвучат и другие регионы Китая.

Переход на электромобили поддерживают и китайские автопроизводители. Например, BYD уже в этом году завершит производство автомобилей с ДВС. Бренд Haval, принадлежащий Great Wall Motor, планирует завершить производство бензиновых и дизельных моделей к 2030 году. К 2025 году на полностью электрические или электрифицированные модели будет приходиться 80% продаж марки.