Цифровий світ PEUGEOT – все для комфорту потенційного покупця або вже існуючого власника авто

Інноваційні технології PEUGEOT стають ще доступнішими! Сьогодні ви можете купити автомобіль PEUGEOT, навіть не виходячи зі свого дому. Ознайомтесь зі списком доступних автомобілів в Україні, створіть автомобіль мрії за допомогою конфігуратора та стежте за власним автомобілем з фірмовим додатком MyPeugeot.

Світ змінюється — і бренд PEUGEOT також. Сьогодні дедалі більшу роль у житті людини відіграють цифрові технології, комп’ютерні системи і програми, смартфон-помічник. Бренд PEUGEOT задає цифрові тренди сучасного автомобільного світу в Україні, пропонуючи одразу кілька інноваційних рішень, які працюють в комплексі і покликані зробити купівлю й експлуатацію автомобіля більш комфортними та зручними.

ЗРУЧНИЙ ТА ЗРОЗУМІЛИЙ ОНЛАЙН-СКЛАД АВТОМОБІЛІВ PEUGEOT

Фірмовий онлайн-склад PEUGEOT – це так званий «інтернет-магазин» для всього складу автомобілів PEUGEOT в Україні: як легкових, так і комерційних. Продумана система фільтрів дає змогу виставити пріоритетний фільтр — на ціну автомобіля або бажану модель. Вибравши модель, яка відповідає запитам, клієнт вже переходить до більш детального підбору автомобіля, і у нього з’являється великий перелік фільтрів, таких як: двигун, коробка передач, тип кузова, потужність, рік випуску, колір. В результаті кожен покупець може вибрати ідеальний автомобіль під свої запити і фінансові можливості. Визначившись з вибором, клієнт отримує список доступних автомобілів у різних кольорах кузова і різних комплектаціях. У вибраному списку відображаються як автомобілі, що перебувають на складі імпортера, так і автомобілі на складах у дилерів – причому відразу з зазначенням контакту дилера. У підсумку це дає змогу потенційному клієнту отримати прямий контакт дилера, що продає цей автомобіль, а до того ж — онлайн-консультацію. Повний перелік авто, які вже зараз є в Україні можна переглянути за посиланням – http://cars.peugeot.ua/.





РОЗРАХУНОК КРЕДИТУ В ОНЛАЙН-РЕЖИМІ

З 11 липня в Україні відновлено кредитування, що дало змогу також відновити важливий функціонал на онлайн-складі PEUGEOT – розрахунок кредиту в онлайн-режимі. Завдяки цьому кожен покупець має змогу на моменті вибору автомобіля прорахувати можливі варіанти фінансування покупки від банків-партнерів бренду. Так, зараз доступні кредитні програми під 0,01% річних терміном на 2 роки за умови авансового внеску 60% від ціни автомобіля. При необхідності, кредит можна оформити терміном до п’яти років. Все що потрібно зробити — це обрати на http://cars.peugeot.ua/ бажаний автомобіль та натиснути кнопку розрахунок кредиту (внизу зліва). Далі ви можете самостійно обрати відповідні умови кредитування: початковий внесок, термін кредитування, тип кредиту, і відповідно до цих даних отримати пропозиції від банків. Завдяки таким простим діям ви отримуєте повну інформацію щодо пропозиції – загальний перший платіж з урахуванням страхування та оформлення автомобіля, розмір щомісячних платежів, графік погашення кредиту, тощо. Якщо все влаштовує с натиснути кнопку «ЗАБРОНЮВАТИ» та передати свої початкові дані представникам дилерських центрів для угоди. Все максимально швидко та в кілька кліків мишки.

СТВОРІТЬ АВТОМОБІЛЬ СВОЄЇ МРІЇ

Якщо ж ви бажаєте мати особливий автомобіль, який не схожий на інші, та максимально відповідає вашим потребам – створіть його прямо на сайті бренду PEUGEOT. Достатньо вибрати на сайті PEUGEOT модель, яка вас зацікавила, запустити конфігуратор – і ви зможете в режимі «онлайн» вибрати комплектацію, двигун, колір, додаткові опції для автомобіля і у фіналі побачити «вживу» свій майбутній автомобіль. Потім необхідно зберегти дану конфігурацію і відправити її у вигляді заявки найближчому дилеру PEUGEOT. Наступний крок – фінальне погодження, замовлення на розміщення автомобіля у виробництво, доставка готового автомобіля в Україну і передача клієнту. Таким чином, якщо ви не знайшли потрібний варіант на онлайн-складі імпортера або дилера, то можна «створити автомобіль своєї мрії» – і зробити це «онлайн» не виходячи з дому: ось приклад інноваційних цифрових технологій в дії!

СЕРВІС ТЕПЕР ТАКОЖ В ОНЛАЙНІ

Але у для власників PEUGEOT цифровий світ бренду залишається доступним, адже ми пропонуємо записатися на сервісне обслуговування також в онлайні. За допомогою простої форми запису на сервіс на сайті PEUGEOT кожен клієнт може досить швидко обрати бажаний дилерський центр, описати мету візиту або обрати із запропонованого списку, вказати зручну дату та час візиту та надіслати дану інформацію дилеру. Залишиться тільки підтвердити ваш візит з менеджером і та прибути на сервіс у визначений час. Що важливо, дилерський центр за потреби може подбати про альтернативний транспортний засіб для вас на час виконання робіт, про що також можна повідомити завчасно, заповнюючи онлайн форму на сайті. Ми дбаємо про ваш комфорт та бережемо ваш час.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СТАЄ ПРОСТІШИМ

Відтепер проходити технічне обслуговування стало ще вигідніше – єдина фіксована ціна ТО діє в усіх офіційних дилерських центрах PEUGEOT одного регіону і охоплює вартість робіт, запасних частин і витратних матеріалів. Дізнатись вартість чергового планового ТО можна, скориставшись онлайн-формою на сайті бренду. Для цього потрібно ввести регіон обслуговування, модель, дату придбання і тип двигуна автомобіля, після чого система автоматично прорахує вартість послуги. Таким чином автовласник має змогу заздалегідь прорахувати власні витрати на автомобіль. Крім того, нова сервісна програма передбачає знижки на обслуговування автомобілів в постгарантійний період до 20% від стандартної вартості ТО залежно від віку автомобіля. Так, для всіх автомобілів старше трьох років діє знижка в 10%, а на авто віком від 5 років і старше надається знижка у 20% на проведення регламентного ТО.

СТЕЖТЕ ЗА УЛЮБЛЕНИМ АВТО У ВАШОМУ СМАРТФОНІ

Так, за допомогою фірмового застосунку MyPeugeot (для смартфонів з операційною системою iOS і Android) власник автомобіля може контролювати параметри авто і відстежувати важливу інформацію. Застосунок має чотири основні розділи: «Статистика», «Мої поїздки», «Обслуговування», «Автомобіль». За його допомогою можна аналізувати свої останні поїздки, переглянути дистанцію і витрату палива. Також програма допоможе відшукати автомобіль на великій парковці біля торгового центру або будівельного гіпермаркету. Власнику автомобіля пропонується інформація-нагадування про необхідність проведення чергового ТО. До того ж, одразу в застосунку можна знайти найближчого дилера і записатися на сервіс — також «онлайн», без необхідності зайвих дзвінків або відвідувань сервісу. Застосунок «MyPeugeot» сумісний з операційними системами iOS (версія 6 або вище) і Android (версія 2.3 або вище). Він уже доступний в офіційних маркетах додатків AppStore та GooglePlay. Встановлюючи програму на смартфон завжди вибирайте країну Україна (українська мова), щоб отримати максимальний функціонал, адаптований для нашої країни. Повну інформацію про використання застосунку, його функціонал і переваги можна дізнатися на офіційному сайті Бренду.

Таким чином, інноваційні технології та рішення Бренду дають змогу створити справжній «цифровий світ»: все для комфорту та зручності потенційного покупця або власника автомобіля PEUGEOT! Для цифрової країни – цифрові бренди!