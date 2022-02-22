Инновационная технология GM превратить автомобиль в джойстик для видеоигр

Новую функцию автомобиль сможет выполнять во время парковки и движения

General Motors запатентовал новую необычную технологию, которая позволяет превратить автомобиль в игровой джойстик. При этом отмечается, что она сможет работать, как во время движения, так и на стоянке. Во время движения для создания виртуальной «картинки» будут использоваться данные с датчиков автомобиля. Это изображение будет передаваться на экран системы мультимедиа или VR очки.

Роль органов управления в игре отведена педалям и рулевому колесу. Играть смогут все без исключения. Правда пассажирам придется подключить обычные игровые контроллеры.

Чтобы добавить происходящему в игре большей реалистичности в General Motors решили задействовать данные датчиков дождя. Правда, одним дождем ограничиваться не стали. В теплое время игровой мир будет немного «подтаивать», ну а в холодное — напротив, замерзать.

Будет ли данная технология использоваться в серийных автомобилях, пока не понятно. Скорее всего, в GM этот вопрос пока не решили.