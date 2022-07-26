Конфискованный Ferrari превратили в полицейский автомобиль (видео)

В некоторых странах автомобили, которые были конфискованы у их владельцев, пускают под пресс. Однако власти Чехии не стали идти по этому пути и передали изъятый Ferrari 458 Italia местной полиции.

Прежде чем поставить итальянский спорткар к себе на баланс, чешская полиция провела его модернизацию, потратив на нее 340 000 (14 тысяч долларов). В оснащение машины включили специальную систему камер и громкоговоритель, установили дисплей на лобовое стекло с надписью «Police» и стробоскоп на крышу. Также его одели в характерную ливрею.

В пресс-службе полиции сообщили, что спорткар будут использовать для преследования угонщиков и других преступников, а также стритрейсеров и лихачей на скоростных автобанах Чехии. Управлять этим Ferrari 458 Italia будут инспекторы полиции, которые прошли специальные курсы вождения.

В департаменте отметили, что это самый ценный и редкий автомобиль, который когда-либо находился на службе полиции страны. Его пробег составляет всего 2000 км, а под капотом установлен 570-сильный мотор, способный разгонять машину до первой «‎сотни»‎ за 3,4 секунды и развивать максимальную скорость 325 км/ч.