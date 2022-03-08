Контролировать цены на топливо будут военные администрации

Цены на бензин и дизель в Украине продолжают расти. Последняя корректировка стоимости топлива Министерством экономики был проведена 3 марта 2022 года. С учетом наценки стоимость бензина на АЗС не может превышать 38,79 грн, а дизеля – 37,92 грн. Однако цифры на табло некоторых заправок гораздо выше указанных. Поэтому правительством было принято решение ввести дополнительный контроль.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, контроль цен на АЗС возложен на областные военные администрации и Национальную полицию. Чиновник подчеркнул, что предпринимателям не стоит зарабатывать на войне, так как наказание не заставит себя ждать.

При этом директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн отметил, что цены на топливо очень завышены у некоторых оптовых поставщиков. По его словам, до войны премии или дифференциалы поставщиков составляли до 50 долларов к мировой котировке, а сейчас ни достигают 250 долларов.

«Да, ставки объективно выросли, слышал, что до 150, но никак не до 250. Ребята, это попахивает мародерством. Не надо. Иначе придется отдать все бесплатно на армию», — отметил он.