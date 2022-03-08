Можно ли отправиться в эвакуацию на чужом автомобиле – комментарии ГПСУ

Украинцы (женщины и дети) продолжают выезжать из зон боевых действий в более безопасные районы и за границу. Так как ситуация с автобусами и поездами сейчас напряженная, многие отправляются в эвакуацию на автомобиле. Иногда пограничники сталкиваются с ситуацией, когда транспортное средство зарегистрировано на другое лицо.

Как заявил начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Госпогранслужбы Игорь Матвийчук, каждый такой случай рассматривается сотрудниками ведомства отдельно. Они проверяют регистрацию и устанавливают, какое отношение человек имеет к автомобилю, и только потом дают разрешение на выезд.

Также Матвейчук подчеркнул, что «зеленую карту» все же нужно купить заранее. Несмотря на то, что через границу пропустят без нее, но ездить в Европе без данного документа не получится. При этом он отметил, что у таможенников бесплатные «зеленые карты» закончились, так что помочь они не смогут.