Япония запретит поставки дорогих автомобилей в Россию

На следующей неделе японские автомобили премиум-класса станут недоступны для россиян

Японское правительство рассматривает возможность запрета экспорта в России предметов роскоши, в том числе и автомобилей. Об этом премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил на саммите G7.

Таким образом, Япония уже на следующей неделе присоединится к США и Евросоюзу, ранее принявшим аналогичные санкции против страны-агрессора. Как сообщается, помимо запрета на экспорт люксовых товаров, новый пакет санкций включает ряд физических и юридических лиц, тем или иным образом поддерживающим войну в Украине.

Поставки новых Toyota, Lexus и Suzuki на рынок России остановились в начале марта. Позже к ним присоединился Nissan. Также были остановлены заводы по производству автомобилей этих марок в Санкт-Петербурге. Присоединилась к санкциям и компания Honda. На местном рынке, марка была представлена только одной моделью — кроссовером CR-V, но до начала российской военной агрессии планировал полностью свернуть бизнес в России. В тоже время такие компании, как Mitsubishi и Mazda продолжают свою деятельность на российском рынке.