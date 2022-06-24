Теперь официально: в Киеве запретили автомобили с громким выхлопом

С сегодняшнего дня, 24 июня 2022 года, в Киеве запрещено движение транспортных средств, использующих в конструкции систему выпуска отработавших газов прямоток и другие выхлопные системы, где отсутствуют шумопоглотители.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, данное решение было принято Киевсоветом, так как громкие звуки пугают жителей города и вызывают панику. Новая норма будет действовать на протяжении всего военного положения и еще 30 дней после его отмены. Аналогичный запрет действует в большинстве областей страны. Особенно тех, что находятся в непосредственной близости к линии фронта.

«Мы приняли решение о запрете передвижение по Киеву автомобилей без глушителя. В Украине война, продолжаются артобстрелы наших городов, а некоторые граждане гоняют по улицам города на машинах, как на реактивных самолетах! За это должна быть ответственность», – резюмировал Виталий Кличко.

Контроль за соблюдением этого запрета возложен на Патрульную полицию. Нарушителей будут привлекать к ответственности по ст. 182 КУоАП (нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов по защите населения от вредного воздействия шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах). Сумма штрафа варьируется от 85 до 255 грн, а в случае повторного привлечения – от 25 до 510 гривен.