Новенький Ford Bronco случайно утопили в реке (фото)

Теперь машину отправят на утилизацию

За Ford Bronco, который на данным момент является одним из самых популярных внедорожников в мире, выстроилась огромная очередь. Но не всегда владельцам удается вдоволь насладится поездками на долгожданном автомобиле. Ярким тому примером служит инцидент, который произошел в штате Огайо (США).

Водитель нового Bronco не заметил знак «дорога закрыта» и выехал на замерзший участок реки Огайо. Визуально он не отличался от дорожного полотна, так как был припорошен снегом. Под весом внедорожника лед практически сразу начал трескаться, и тот за считанные секунды погрузился в воду до самой крыши.

К счастью, водителю и пассажиру удалось быстро отстегнуть крышу и покинуть салон автомобиля. Выбраться на берег им помогли очевидцы происшествия. Конечно они промокли и замерзли, но никаких травм не получили. А вот внедорожнику не повезло. Его извлекли из воды только через несколько дней, поэтому вся электроника и силовая установка вышли из строя. Салон также находится в ужасном состоянии. Вряд ли этот экземпляр культовой модели удастся спасти.

Как отметило издание The Drive, водитель Ford Bronco не местный и не знаком с особенностями данного региона. Дело в том, что там действительно проходит дорога, но из-за того, что река сильно разлилась, она оказалась затопленной. К тому же в момент инцидента разыгралась снежная буря и мужчина просто вовремя не сориентировался.