«Лады» из пластмасс — в России начинается новый этап импортозамещения

Производство пластмассовых автокомплектующих наладят в Тольятти

Несмотря на все заверения россиян о неэффективности экономических санкций, новости из-за «поребрика» свидетельствуют — «не все так однозначно». Особенно интересно сообщение о том, что на территории особой экономической зоны Самарской области наладят производство комплектующих и узлов для российского автопрома. В частности, потребителем тольяттинских пластмасс станет АвтоВАЗ.

По некоторым данным, площадь нового производства составит 4500 квадратных метров. Планируется, что к 2028 году годовой объем производства составит 5 миллионов единиц пластиковых комплектующих. Ими россияне хотят заменить импортные комплектующие, доступ к которым потеряли после военного вторжения в Украину 24 февраля этого года.

Только в июне производство легковых автомобилей в России снизилось на 89% по сравнению в тем же месяцем 2021 года. И это при том, что в начале лета АвтоВАЗ торжественно отчитался о возобновлении производства Lada Granta и Niva Legend, правда, в «упрощенных» комплектациях. Под этим термином скрывается отсутствие ABS, подушки безопасности и некоторых элементов комфорта, в том числе и кондиционера.

Позже стало известно, что производство Lada Vesta перенесут из Ижевска в Тольятти. На месте ижевской площадки планируют организовать индустриальный парк и наладить на его территории сборку электромобилей e-Largus. Что из этого россиянам удастся реализовать, покажет время.