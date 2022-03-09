Lamborghini, Ferrari и Continental уходят из России

Эти компании разрывают деловые отношения со страной-агрессором

Руководство Continental приняло решение остановить завод в Калуге, который производит шины и запчасти для промышленного подразделения Contitech. Также остановлен экспорт и импорт продукции компании.

В целом в России на предприятиях немецкого производителя шин и автокомпонентов работает около 1300 человек. Это сотрудники офисов продаж в Москве, завода в Калуге и совместного предприятия в Чистополе под Казанью, которое сбирает тахографы для коммерческих автомобилей.

Также с российского рынка уходят Lamborghini и Ferrari. Как завили в Lamborghini, компания не намерена возвращаться в Россию, пока та не прекратит войну в Украине и не вернется к дипломатии. Кроме того, руководством компании принято решение о пожертвовании в фонд ООН по оказанию помощи беженцам.

Ранее об уходе из России заявили Chevrolet, Cadillac, Ford, Jaguar, Porsche, Renault, Mercedes-Benz, Suzuki, Volkswagen, Volvo и ряд других автопроизводителей.