Легендарный Mercedes-Benz G500 воплотили в дереве (видео)

Экстерьер и интерьер автомобиля выглядят максимально реалистично

Автор YouTube-канала Woodworking Art, чьи видео стремительно набирают просмотры благодаря своим впечатляющим работам из дерева, продолжает удивлять. На этот раз он решил создать внедорожник Mercedes-Benz G500 4×4, и ему это удалось. Более того, эту деревянную модель можно назвать одним из лучших его творений.

Посмотреть весь процесс создания модели можно в коротеньком 8 минутном видео. На самом деле работа заняла более месяца. Первым этапом был подбор древесины и создание макета будущего Гелендвагена. После он вырезал и отполировал все составляющие и покрыл их лаком. Дальше последовали сушка и сборка.

Автор постарался сделать свой автомобиль максимально приближенным к реальной модели. У него функционирующая подвеска, открывающиеся двери, капот и багажная дверь. Наружные зеркала можно сложить. В салоне видны приборная панель, дисплей системы мультимедиа и вентиляционные отверстия. На рулевом колесе есть кнопки, а передние сиденья можно двигать вперед и назад.

В начале ролика мужчина показывает безликий деревянный блок, который вскоре обретает форму и становится настоящим произведением искусства. Безусловно, каждая из его работ заслуживает похвалы, но этот Mercedes-Benz G500 4×42 затмил всех.