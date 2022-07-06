Volkswagen закрывает один из двух российских заводов

Ликвидация предприятия в Нижнем Новгороде завершится 5 октября 2022 года

Экономические санкции ЕС заставляют компании, изначально не решившиеся на полное закрытые российского бизнеса, делать это спустя несколько месяцев. 5 июля процедуру сворачивания производства в Нижнем Новгороде запустил Volkswagen. Уже к 5 октября российское подразделение концерна уйдет с площадок ГАЗа и полностью ликвидирует предприятие.

Официальная причина — отсутствие комплектующих, производимых в Евросоюзе, и их российских аналогов. Также в Volkswagen Group Rus отметили нарушение логистических цепочек. Сюда же отнести невозможность прогнозировать сроки и условия возобновления работы.





На заводе собирали автомобили Skoda Kodiaq, Karoq, Octavia и Volkswagen Taos. На сегодняшний день на производстве задействовано около 210 человек. Как говорят в компании, в начале июня большинство сотрудников приняли предложение уйти добровольно. О закрытии основных мощностей завода по сборке автомобилей и двигателей в Калуге речь пока не идет.