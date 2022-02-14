Лучшие автомобили в Украине с точки зрения цены и качества

Автомобиль перестал быть предметом роскоши, тем не менее, непростые времена заставляют рационально подходить к вопросу покупки транспортного средства. Каждый человек, решивший приобрести машину, стремится взвесить все «за» и «против, прежде чем сделать окончательный выбор. Желание купить авто, которое лучше всего сочетает в себе ценовой аспект и качество, вполне естественное. Но какие модели машин сегодня в Украине могут похвастаться подобным сочетанием? В этой статье рассмотрим самые популярные предложения на вторичном рынке транспортных средств.

Немецкие автомобили

Автомобили, произведенные немецкими автопроизводителями, известны своим высоким качеством, но цена на подобные авто не всегда устраивает желающих сделать покупку. В прошлом 2021 году в ТОП-10 ежемесячных статистик продаж б/у автомобилей в Украине часто оказывались Volkswagen Passat и Golf, Audi A6 и A4. Немецкий автопром достиг невероятных высот, но далеко не все модели машин подойдут рядовому украинцу, к тому же стоимость на них нередко запредельная. В качестве их сборки и производства сомневаться не приходится. Если же рассматривать авто с точки зрения качества и цены, то первое, что приходит на ум – Volkswagen Golf. Отличный автомобиль, выпущенный в нескольких поколениях. Предлагает широкую гамму комплектаций, которые отличаются набором опций, силовыми агрегатами и коробками переключения передач.

Далеко не всегда имеется необходимая денежная сумма на покупку авто, в некоторых случаях людям приходится брать взаймы или кредит под проценты. Есть и другой возможный способ получения нужной суммы – риск в азартных играх. Да, получить необходимое удастся только при должном везении, и в этом могут помочь лучшие Pragmatic Play казино. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское.

Как вариант – приглядеться к другим моделям. Если рассматривать модельный ряд концерна Volkswagen, довольно тяжело пройти мимо Volkswagen Jetta, хорошим соотношением цены и качества отличается автомобиль шестого поколения.

Японские автомобили

Немецкие или японские автомобили – этот вопрос вечный, на автомобильных форумах постоянно идут жаркие споры. Однозначно ответить на этот вопрос не представляется возможным. Одним нравятся немецкие машины, другим японские – тут уже больше вопрос вкуса, предпочтений и требований к авто. Говоря о «японцах», нужно отметить Toyota Corolla – легендарная машина, выпущенная в огромном количестве поколений, на авторынке существует с 1966 года. Неплохим выбором станет Honda Civic с надежным атмосферным 1.8-литровым двигателем. Этот силовой агрегат способен развить мощность вплоть до 140 лошадиных сил.

Хорошим выбором станет и Мазда «тройка». Mazda 3 присутствует на нашем рынке с разными моторами, но мы выбираем только из 1.6-литрового или 2.0-литрового атмосферников. Они известны продолжительным сроком службы, а также обладают неплохими характеристиками. Конечно, рейтинг лучших японских авто с точки зрения цена/качество не мог обойтись без Mitsubishi Lancer IX – X. Машина обладает невероятными ходовыми качествами, она быстрая, маневренная, устойчивая на дороге, хорошо справляется с тягостями эксплуатации в непростых условиях.

Как видим, выбрать есть из чего всегда – главное разумно подойти к вопросу.