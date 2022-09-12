Новости Lynk & Co вывела на рынок свою самую дешевую модель — кроссовер 06 Remix

В Китае ценник компактной новинки стартует от 17 000 долларов

Китайско-шведский бренд Lynk & Co вывел на рынок новый компактный кроссовер 06 Remix. Фактически, это обновленная версия уже существующей модели «06». Китайцам новинка доступна в бензиновой и плагин-гибридной модификации по цене от 17 000 до 24 600 долларов США. На данный момент, Lynk & Co 06 Remix — самая дешевая модель бренда.

Кроссовер построен на платформе BMA. Габаритная длина модели — 4340 мм, ширина — 1820 мм, высота — 1625 мм, размер колесной базы — 2640 мм. Спортивный характер автомобиля подчеркивают черные декоративные вставки в переднем бампере и радиаторной решетке. Y-образные задние фонари соединены черной панелью с надписью Lynk & Co по центру. Два круглых патрубка выхлопной системы разнесены по разных углам кузова. Дополняют картинку оригинальные пятиспицевые колесные диски.

В салоне — трехспицевое рулевое колесо с усеченным ободом, цифровая панель приборов и «плавающий» 12,3-дюймовый центральный экран с поддержкой сервисов WeChat и TikTok. Спортивные сиденья украшены желтой декоративной строчкой. На месте традиционного рычага переключения коробки передач — небольшой джойстик.

Бензиновая версия кроссовера укомплектована 1,5-литровым четырехцилиндровым мотором с отдачей 181 л.с. 290 Нм крутящего момента. Коробка — семиступенчатая роботизированная. У плагин-гибрида тот же бензиновый двигатель дополнен электромотором. Совокупная отдача силовой установки — 260 л.с. Литиевый аккумуляторный блок емкостью 15,5 кВтч обеспечивает до 84 км пути на электротяге.

В арсенале кроссовера 21 функция помощи при вождении, включая систему автоматической парковки, мониторинг «слепых зон», помощь при движении задним ходом и продвинутый круиз-контроль.