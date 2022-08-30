Mansory представило минивэн за четверть миллиона долларов (фото)

Настоящим украшением автосалона в Чэнду (Китай) стала роскошная версия минивэна Mercedes-Benz V-Class от ателье Mansory. Проект получил название Mansory MV600 Noble. Он является первенцем в новом направлении ателье.

Кузов автомобиля получил двухцветную окраску с использованием черных и стальных оттенков. Решетка радиатора хромированная, а в вентиляционные отверстия интегрированы светодиодные дневные ходовые огни. Капот, спойлер на крыше и обвес автомобиля выполнены из углеродного волокна. Задняя оптика и стекла тонированы.

Салон отделан высококлассной кожей бежевых оттенков, которую оттеняют вставки из карбона и дерева. Во втором ряду вместо дивана установлены два больших отдельных кресла с электроприводом, функцией вентиляции и массажа.

Дорабатывать силовую установку тюнеры не стали. Под капотом самого роскошного минивэна в мире по-прежнему установлен 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый турбодвигатель мощностью 211 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Мотор сопряжен с девятиступенчатой ​​механической коробкой передач.