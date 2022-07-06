220-сильный Dacia Logan выставили на продажу за $36 000 (фото)

Dacia Logan – это бюджетный четырехдверный седан румынского производства. Однако не все владельцы согласны с такой установкой и всячески пытаются доказать обратное. Например, Космин Ион из Румынии превратил автомобиль в настоящий спорткар.

Модернизацию седана профессиональный гонщик провел в 2020 году и даже успел на нем поучаствовать в нескольких заездах. Для того, чтобы адаптировать Дачу Логан к работе на трассе, ей заменили множество узлов и компонентов. Кузов изготовили из стекловолокна, а вместо стекол установили прозрачный пластик. Также его дополнили эффектным обвесом и 17-дюймовыми колесными дисками, обутыми в шины Michelin.

В салоне убрали все ненужные элементы – отделку, обивку, кондиционер, аудиосистему и прочее. Вместо этого установили каркас безопасности, два ковша OMP, ручной тормоз в гоночной стилистике, рулевое колесо Momo и автоматическую систему пожаротушения. Благодаря всем доработкам, вес машины удалось снизить до 1050 кг.

Под капотом спортивной Dacia Logan установили 2,0-литровый двигатель F4R от Renault, который выдает 220 л.с. мощности, что на 75 л.с. больше, чем у заводского варианта. Он сопряжен с новой шестиступенчатой секвентальной коробкой передач Sadev. Также в автомобиль интегрировали пружины INTRAX и тормоза AP Racing. Владелец готов расстаться с этим уникальным в своем роде седаном за 36 000 долларов.