Меньше, но покупают — статистика украинского рынка электромобилей

Наиболее популярной электрической моделью остается Nissan Leaf

В первом квартале 2022 года украинский автопарк пополнился 1,6 тысячей «батарейных» автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года продажи упали на 6%, а доля новых электромобилей выросла с 10% до 18%.

Как сообщил Укравтопром, наибольшей популярностью, как и все предыдущие месяцы и даже годы, пользовался японский электромобиль Nissan Leaf. С января по март украинцы приобрели 336 автомобилей этой модели.

На втором месте с результатом 133 регистрации американский электроседан Tesla Model 3. Третьим по популярности был Volkswagen e-Golf, которому отдали предпочтение 78 автомобилистов. Четвертый результат у китайского кроссовера DONG Feng M-NV — 73 регистрации за три месяца. А замыкает «пятерку» самых популярных электромобилей первого квартала 2022 года — Chevrolet Bolt. С начала года украинскую прописку получили 67 американских «батарейных» автомобилей.