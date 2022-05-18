Mercedes-Benz B-Class стал жертвой кроссоверов

Компактный пятидверный минивен исчезнет из модельной гаммы немецкой марки в 2025 году

Mercedes-Benz продолжает политику упрощения модельной линейки, особенно в компактном семействе. В рамках будущей трансформации в отставку отправят минивен B-Class, первую модель в категории компактных автомобилем премиум-класса. Серийное производство компакта завершится в 2025 году. Последним станет третье поколение, которое появится на рынке в начале 2023 года. Разработка модели уже ведется.

Причиной отказа от B-Class стало снижение спроса на однообъемники в пользу компактных кроссоверов. В частности, Mercedes-Benz GLA или GLB. К слову, последний доступен в трехрядной модификации.

Первое поколение Mercedes-Benz B-Class с индексом W245 появилось в автосалонах в марте 2005 года. Модель построена на одной платформе с седаном A-Class, но в семейной иерархии стоит на ступеньку выше. Первое поколение автомобиля имело исключительно передний привод. Вышедшее в 2011 году второе поколение W242/W246 уже предлагало опциональный полный привод. Помимо бензиновых и дизельных силовых агрегатов автомобили комплектовались гибридными (Hybrid / F-Cell), газовыми (NGT) и электрическими (E-Cell) двигателями.

Электрическая версия модели W246 дебютировала на Парижском автосалоне 2012 года. Автомобиль оснастили электромотором отдачей 134 л.с. и 310 Нм крутящего момента и аккумуляторным блоком, обеспечивающим запас хода в 200 км.