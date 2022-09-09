Mercedes-Benz объединяется с Rivian – что намерены выпускать

В Европе появится новое предприятие, специализирующееся на производстве электрических фургонов. Оно будет создано компаниями Mercedes‑Benz и Rivian. Соответствующий меморандум уже подписан.

В рамках этого проекта компании построят совершенно новый производственный объект, который будет работать исключительно на электричестве. На нем будут выпускать электромобили как для Mercedes, так и для Rivian. Изначально намерены поставить на конвейер два фургона.

Один из фургонов будет основан на VAN.EA (электрическая архитектура Mercedes), а второй – на платформе Rivian Light Van. Отмечается, что производственные линии будут оптимизированы таким образом, что оба продукта можно будет выпускать одновременно. В последствии к ним присоединятся и другие модели.

«С 2025 года все фургоны, основанные на нашей новой архитектуре VAN.EA, будут только электрическими. Я рад, что в рамках этой трансформации мы объединяем усилия с Rivian – очень динамичным партнером с сильными технологическими позициями. Новое предприятие позволит быстро увеличить производство электрических фургонов, чтобы помочь миру перейти на более чистый транспорт», – заявил глава Mercedes-Benz Vans Матиас Гейзен.