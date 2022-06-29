Mercedes-Benz откажется от компактов A-Class и B-Class

Производство обеих семейств завершится в 2025 году

Немецкая газета Handelsblatt выяснила детали новой продуктовой стратегии Mercedes-Benz, озвученной в мае этого года. Как сообщалось, компания намерена стать производителем самых дорогих в мире люксовых автомобилей.

Одним из этапов достижения этой цели стал отказ от трех из семи существующих компактных моделей. «Под нож» пойдут хэтчбек и седан A-Class, а также компактвэн B-Class. Производство этой «тройки» завершится в 2025 году.

В модельной линейке, которая теперь называется Entry Luxury, останутся купеобразный седан и универсал CLA, а также кроссоверы GLA и GLB. По некоторым данным, при смене поколений кроссоверы «переедут» на новую электрическую платформу MMA, позволяющую также строить модели с традиционными ДВС.

Но первым новую архитектуру получит некий седан с длинным капотом, покатой крышей и короткой кормой. По словам главного дизайнера Mercedes-Benz Гордена Вагенера, это будет один из наиболее технологически продвинутых и роскошных представителей своего сегмента. Премьера новинки запланирована на 2024 год. Предположительно, речь идет о преемнике нынешнего CLA.