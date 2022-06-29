«Укравтодор» принял важное для перевозчиков решение

Ежегодно в летний период в Украине вводили ограничения движения грузового транспорта. Однако в этом году в «Укравтодоре» решили отойти от установленных правил.

Дело в том, что запрет на передвижение грузовиков в дневное время суток приведет к перебоям в поставках важных грузов, что недопустимо в сложившейся ситуации в стране. Поэтому в ведомстве заявили, что фуры массой до 40 тонн смогут двигаться по дорогам Украины без ограничений даже при высокой температуре воздуха.

«До полномасштабного вторжения россии, большая часть экспорта шла морем. Сейчас из-за блокировки портов Украина перенаправила потоки товара на железнодорожные и автомобильные пути. Поэтому во избежание перебоев в перевозке жизненно необходимых грузов сезонные ограничения в этом году не вводятся», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, в ведомстве напомнили водителям и перевозчикам о необходимости соблюдения весовых параметров как по общей массе автомобиля, так и по осевой нагрузке. Ведь нарушение норм приведет к разрушению дорожного полотна, что недопустимо в условиях войны.