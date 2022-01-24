Mercedes передумал переводить на электротягу седан E-Class

Новинке обещаны эффективные моторы с электрическим довесками

Следующее поколение Mercedes E-Class немецкий автогигант намерен представить в 2023 году. Известно, что автомобиль получит широкую моторную гамму, которая будет включать бензиновые, дизельные и плагин-гибридные силовые агрегаты. А вот полностью электрическую версию ждать не стоит.

Прототипы седана активно тестируют на городских дорогах и специальных полигонах. Они неоднократно попадали в поле зрения фотошпионов. Однако технические характеристики стали известны только сейчас. Несмотря на то, что модель позиционируют, как прямого конкурента BMW 5-series, производитель не стал превращать ее в электромобиль. Впрочем, это не удивительно, ведь в линейке компании есть Mercedes EQE, который и станет отличной альтернативой для тех, кто хочет получить экологичный автомобиль в кузове седан.

Судя по шпионским фото, кардинально менять внешность культового автомобиля производитель не стал. Новая генерация E-Class выполнена в стилистике актуальных C-Class и S-Class бренда. Она получила модернизированную решетку радиатора, узкие фары, горизонтальные задние фонари и переработанные бамперы. Дверные ручки теперь установлены заподлицо с кузовом, который стал более обтекаемым и лишился излишней фактурности.

Сделать снимки салона фотошпионам не удалось. Как утверждают инсайдеры, в оснащение кабины войдет современная цифровая приборная панель, крупный экран мультимедии с портретной ориентацией, проекционный дисплей, парящая центральная консоль и широкий список систем помощи водителю. Все бензиновые и дизельные двигатели в новом седане будут дополнены 48-вольтовыми стартер-генераторами. Гибридная версия с подключаемым модулем порадует большим запасом хода и повышенной эффективностью. В продажу новинка поступит в конце 2023 года.