Stellantis инвестирует в компанию Stimcar для усиления инициатив цикличной экономики

Инновационная компания Stimcar, специализирующаяся на восстановлении автомобилей с пробегом, выйдет на новый уровень развития благодаря привлечению капитала концерна Stellantis через его дочернюю дистрибьюторскую компанию Stellantis &You, Sales and Services.

Stellantis &You, Sales and Services получит основную долю в капитале Stimcar, при этом обеспечивая гарантии полной независимости управления и развития компании.

Соглашение подразумевает, что руководство Stimcar сохранят два ее директора-основателя – Жан-Франсуа и Йанн Бразо (Jean-François and Yann Brazeau), также будут сохранены существующие рабочие места для всех наемных сотрудников компании. В свете предстоящего развития и масштабных планов по загрузке заказами, предполагается, что число сотрудников Stimcar увеличится.

Соглашение, выгодное для обеих сторон

Для продолжения своего развития на успешном рынке восстановления подержанных автомобилей как на территории Франции, так и в международном масштабе, Stimcar изъявила желание привлечь международного инвестора, который смог бы посодействовать в реализации амбициозной стратегии развития компании.

Stimcar уже занимается восстановлением автомобилей с пробегом по заказам Stellantis &You, Sales and Services на территории городской агломерации Нант в западной Франции. Качество, стоимость и надежность выполнения работ полностью устраивает заказчика.

Этот положительный опыт сотрудничества, подкрепленный четко организованным производственным процессом компании, основанным на компетентности в области ИТ и инновационном управлении потоками, дал обоим партнерам желание сделать следующий шаг и заключить стратегическое соглашение.

Значительная синергия, возникающая благодаря сотрудничеству Stimcar и Stellantis придает сделке еще большую значимость.

Stellantis &You – важный вклад в развитие бизнеса

Компания Stellantis &You, Sales and Services ставит целью достичь суммарного объема продаж в 100 тысяч единиц автомобилей с пробегом в год во всех странах присутствия своего бизнеса. Все эти автомобили подлежат проведению стандартизированной и строго прописанной процедуры восстановления. Эти работы позволяют привести автомобиль в соответствие с требованиями для получения знака SPOTICARl и обеспечивают важный потенциал для развития Stimcar, которая сможет применить свой опыт для выведения производственного процесса на лучший возможный уровень.

Поэтапного увеличивая количество автомобилей с пробегом, направляемых для проведения восстановительных работ, Stellantis &You, Sales and Services таким образом будет обеспечивать поток заказов для бизнеса Stimcar, но при этом не будет иметь эксклюзивного статуса. Stimcar и в будущем будет как предлагать свои услуги своим имеющимся клиентам, так и развивать и диверсифицировать свою клиентскую базу.

Развитие на территории Франции и всей Европы

Соглашение также подразумевает развитие нескольких центров восстановления на территории как Франции, так и остальной Европы.

Изначально Stimcar планирует создать новые центры на территории Франции, в дополнение к уже действующим в Бордо, Нанте и Тулузе. Затем планируется развитие в международных масштабах, что позволит удовлетворить спрос со стороны как имеющихся клиентов, так и многих потенциальных клиентов, уже проявивших интерес к предлагаемым Stimcar решениям.

Начиная с 2023 года новые центры будут открываться в Европе, в частности – в тех странах, на рынках которых присутствует Stellantis.

Старший вице-президент подразделения автомобилей с пробегом Марк Лешантр (Marc Lechantre) прокомментировал соглашение: «Развитие бизнеса по продажам автомобилей с пробегом – долгосрочный стратегический приоритет для Stellantis и его дочерней компании Stellantis &You, Sales and Service, занимающейся дистрибуцией. Мы пришли к выводу, что Stimcar является лучшим независимым игроком на рынке восстановления автомобилей с пробегом, а именно эти работы являются основным инструментом формирования добавочной стоимости в бизнесе, связанном с торговлей подержанными автомобилями. Я очень доволен заключением этого соглашения. Оно создает условия для достижения нашей стратегической независимости в области восстановления автомобилей с пробегом, при этом позволяя Stimcar самостоятельно реализовывать свою амбициозную программу развития. Сотрудничество по такой модели уже доказало свою успешность».

Основатели и руководители Stimcar Жан-Франсуа и Йанн Бразо заявили: «Stellantis – один из важнейших и ведущих глобальных производителей, выступающий первопроходцем в бизнесе, связанном с автомобилями с пробегом. Это соглашение – знак серьезного признания для Stimcar, и мы гордимся таким признанием. Теперь Stimcar имеет как средства, так и достаточную степень автономности для ускорения своего развития во Франции и в остальной Европе для удовлетворения спроса со стороны существующих и будущих клиентов».