Спортивный кроссовер Hyundai стоимостью $15 000 рассекретили до премьеры

В конце июня этого года компания Hyundai представила обновленный компактный кроссовер Venue. И вот, спустя всего два месяца, стало известно, что семейство модели пополнится «‎заряженной»‎ версией N Line.

Официальная премьера новинки запланирована на 6 сентября, но в сеть уже утекли снимки автомобиля и его характеристики. Известно, что модель станет флагманом спортивной линейки марки. Отличить ее от стандартного варианта можно по красным акцентам на кузове, бамперам с алюминиевыми накладками и более спортивным воздухозаборникам, увеличенному заднему спойлеру и эксклюзивным 16-дюймовым колесным дискам.

Еще одной особенностью высокопроизводительного кроссовера являются двойные хромированные патрубки выхлопной системы, которые обеспечивают автомобилю более эффектный звук. Также на крыльях, решетке радиатора и задней двери установлены значки N Line. В салоне модели тоже присутствуют красные акценты, а на рычаге переключения передач есть логотип N. Спортивную атмосферу усиливают алюминиевые педали и подрулевые лепестки переключения передач.

Hyundai Venue N Line будет предлагаться с 1,0-литровым трехцилиндровым турбодвигателем мощностью 118 л.с. и 172 Нм крутящего момента, который сопряжен с семиступенчатой коробкой передач DCT и передним приводом. У кроссовера индивидуальные настройки подвески и рулевого управления, которые обеспечивают лучшую управляемость. Стоимость новинки начинается от 15 000 долларов.