Новости На что следует обратить внимание, прежде чем арендовать автомобиль?

Различные сервисы предлагают свои услуги чуть ли не во всех регионах. Однако аренда автомобилей в Украине относительно новое направление. Спрос на прокат растет, но для многих водителей тонкости этой процедуры остаются неизвестными. Читать статью!

Каждый год на украинских дорогах стремительно увеличивается количество автомобилей. Сейчас автолюбители предпочитают подержанные машины из США и Европы. Только по итогам 2021 года в Украину было импортировано 517 тыс. автомобилей. Доступность личного транспорта также повлияла и на развитие сопутствующих направлений, в том числе и прокат авто.

Различные сервисы предлагают свои услуги чуть ли не во всех регионах. Однако аренда автомобилей в Украине относительно новое направление. Спрос на прокат растет, но для многих водителей тонкости этой процедуры остаются неизвестными.

На какие аспекты необходимо обращать внимание при оформлении машины рассказали в компании VZM Rent, ставшей одной из ведущих организаций в сфере проката авто.

Ценообразование

Цена на прокат автомобиля зависит от класса, а также срока использования машины. К примеру, за аренду от 3 дней сервис VZM Rent предлагает скидку 15%. Аренда от 10 дней позволит сэкономить 30%, а от 26 – 40%. В целом VZM предоставляет автомобили для проката от 20$, что является одним из самых низких ценников на украинском рынке.

Однако есть и ряд нюансов, которые могут отразиться на конечной стоимости:

Суточный лимит. Ряд компаний устанавливает достаточно существенные ограничения на передвижение. У некоторых в сутки можно преодолеть не более 100-150 км. За больший километраж придется доплатить.

Залог. Почти все европейские и американские сервисы берут залог на период использования автомобилей, который возвращается в полном объеме по истечении срока проката. Это абсолютно нормальное явление, по сути делающее роль своеобразного страхования. Однако есть и компании, красноречиво отмечающие работу без залога.

Если разобраться подробнее, то окажется, что ее отсутствие вшито в общую стоимость аренды. В таком случае заказчик просто переплачивает.

Состояние автомобилей

В сервисе, пользующемся доверием клиентов, прокатные машины эксплуатируются постоянно. Именно поэтому важно обращать внимание на возраст предоставляемой для аренды машины. Например, для безопасности водителей VZM Rent предлагает автомобили не старше 5-6 лет.

Кроме того, у компании есть собственная станция техобслуживания полного цикла Vezem STO. Все машины регулярно обслуживаются и подаются в идеальном состоянии.

Перед оформлением заказчик также имеет право:

Ожидать чистый автомобиль. И дело не только в эстетике. Автомобиль должен быть без загрязнений, ведь только так можно зафиксировать его состояние на предмет повреждений.

Провести тест-драйв перед заключением сделки. Отказ клиенту сначала побывать за рулем служит тревожным признаком. Возможно, компания пытается скрыть какие-нибудь дефекты.

Лайфхаки

Рост конкуренции в сфере проката автомобилей побуждает компании предлагать разнообразные бонусы и скидки. Сегодня вполне возможно оформить качественный автомобиль, существенно сэкономив.

Например, VZM Rent предлагает следующие программы лояльности: