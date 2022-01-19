На что следует обратить внимание, прежде чем арендовать автомобиль?
Каждый год на украинских дорогах стремительно увеличивается количество автомобилей. Сейчас автолюбители предпочитают подержанные машины из США и Европы. Только по итогам 2021 года в Украину было импортировано 517 тыс. автомобилей. Доступность личного транспорта также повлияла и на развитие сопутствующих направлений, в том числе и прокат авто.
Различные сервисы предлагают свои услуги чуть ли не во всех регионах. Однако аренда автомобилей в Украине относительно новое направление. Спрос на прокат растет, но для многих водителей тонкости этой процедуры остаются неизвестными.
На какие аспекты необходимо обращать внимание при оформлении машины рассказали в компании VZM Rent, ставшей одной из ведущих организаций в сфере проката авто.
Ценообразование
Цена на прокат автомобиля зависит от класса, а также срока использования машины. К примеру, за аренду от 3 дней сервис VZM Rent предлагает скидку 15%. Аренда от 10 дней позволит сэкономить 30%, а от 26 – 40%. В целом VZM предоставляет автомобили для проката от 20$, что является одним из самых низких ценников на украинском рынке.
Однако есть и ряд нюансов, которые могут отразиться на конечной стоимости:
Суточный лимит. Ряд компаний устанавливает достаточно существенные ограничения на передвижение. У некоторых в сутки можно преодолеть не более 100-150 км. За больший километраж придется доплатить.
Залог. Почти все европейские и американские сервисы берут залог на период использования автомобилей, который возвращается в полном объеме по истечении срока проката. Это абсолютно нормальное явление, по сути делающее роль своеобразного страхования. Однако есть и компании, красноречиво отмечающие работу без залога.
Если разобраться подробнее, то окажется, что ее отсутствие вшито в общую стоимость аренды. В таком случае заказчик просто переплачивает.
Состояние автомобилей
В сервисе, пользующемся доверием клиентов, прокатные машины эксплуатируются постоянно. Именно поэтому важно обращать внимание на возраст предоставляемой для аренды машины. Например, для безопасности водителей VZM Rent предлагает автомобили не старше 5-6 лет.
Кроме того, у компании есть собственная станция техобслуживания полного цикла Vezem STO. Все машины регулярно обслуживаются и подаются в идеальном состоянии.
Перед оформлением заказчик также имеет право:
Ожидать чистый автомобиль. И дело не только в эстетике. Автомобиль должен быть без загрязнений, ведь только так можно зафиксировать его состояние на предмет повреждений.
Провести тест-драйв перед заключением сделки. Отказ клиенту сначала побывать за рулем служит тревожным признаком. Возможно, компания пытается скрыть какие-нибудь дефекты.
Лайфхаки
Рост конкуренции в сфере проката автомобилей побуждает компании предлагать разнообразные бонусы и скидки. Сегодня вполне возможно оформить качественный автомобиль, существенно сэкономив.
Например, VZM Rent предлагает следующие программы лояльности:
- Скидка 30% на весь период проката для новых и постоянных клиентов;
- Регулярные розыгрыши бесплатной аренды в Instagram;
- Если выбранного автомобиля не оказалось в наличии, клиент получает машину более высокого класса по той же цене.