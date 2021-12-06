Министерство Юстиции Украины выбирает CITROЁN: высокие требования, прозрачный выбор – и правильный результат

Новый успех для Бренда CITROЁN – Министерство Юстиции Украины выбирает седаны CITROЁN C-Elysée для обновления автопарка в качестве служебного транспорта для своих сотрудников. Общий заказ включает в себя 50 автомобилей CITROЁN C-Elysée, партия уже передана представителям Министерства. Заказчик остановил свой выбор на версии с бензиновым мотором 1.2 PureTech 82 в комбинации с традиционной МКПП – эта связка двигателя и трансмиссии гарантируют невысокий расход топлива и отменную надежность ввиду простоты конструкции. Тендер на закупку автомобилей проводился через систему ProZorro, а выполнением данного заказа занимается официальный дилер CITROЁN – компания Илта.

Также, как и проведение тендера, выбор автомобиля CITROЁN C-Elysée максимально прозрачен и оправдан. Ведь седан CITROЁN C-Elysée имеет отличную репутацию безотказной службы в украинских реалиях: это выносливый автомобиль, который не боится плохих дорог и отличается простым техническим обслуживанием. Еще в момент своей разработки, седан CITROЁN C-Elysée проектировался с учетом возможности долговременной службы при сложных эксплуатационных условиях: к примеру, все автомобили изначально оснащены заводской защитой двигателя, использованы многослойные уплотнители в дверных проемах, а моторная гамма включает в себя традиционные атмосферные бензиновые двигатели и проверенный временем турбодизель. Большая длина кузова (4,4 метра) и колесная база (2,65 метра) гарантируют хороший простор для водителя и пассажиров, тщательная настройка подвески обеспечивает хороший комфорт во время движения. Также комфорту и безопасности способствует оснащение автомобиля: кондиционер, усилитель руля, электрические стеклоподъемники, подушки безопасности, система ESP, центральный замок – все это уже включено в стандартное оснащение даже стартовой версии CITROЁN C-Elysée. Таким образом, седан CITROЁN C-Elysée доказывает, что простой и надежный автомобиль одновременно может быть комфортным и удобным – в итоге предлагая выгодное соотношение высокого качества и заманчивой цены, отменной надежности и выгоды в эксплуатации!

Выполнением данного заказа занимался официальный дилер CITROЁN – компания Илта. Компания специализируется на французских автомобилях, именно поэтому может подобрать авто учитывая все пожелания клиента. В салоне вы сможете ознакомиться с модельным рядом Бренда CITROЁN, получить квалифицированную консультацию и осуществить тест-драйв желаемой машины. А благодаря современному оборудованию и мощностям станции технического обслуживания официальный дилер CITROЁN Илта готовы обслуживать ваши автомобили каждый день, выполняя полный спектр послепродажного обслуживания автомобилей CITROЁN!

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