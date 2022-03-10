Минобороны просит украинцев уничтожать российские радиосистемы

Украинская армия мужественно сражается с врагом. Уже уничтожены десятки тысяч рашистов и тысячи единиц их техники. Несмотря на такие оптимистические результаты, глава Министерства обороны Украины Алексей Резников обратился к жителям страны с просьбой, уничтожить радиосистемы оккупантов.

По словам чиновника, отсутствие систем, с помощью которых агрессоры осуществляют разведку и управление войсками, существенно ослабит их. Также враг не сможет «глушит» телевидение, радио, мобильную и спутниковую связь, военную радиосвязь и создавать помехи нашим войскам.

В Минобороны назвали системы, которые нужно уничтожать в первую очередь: