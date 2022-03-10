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Минобороны просит украинцев уничтожать российские радиосистемы
Украинская армия мужественно сражается с врагом. Уже уничтожены десятки тысяч рашистов и тысячи единиц их техники. Несмотря на такие оптимистические результаты, глава Министерства обороны Украины Алексей Резников обратился к жителям страны с просьбой, уничтожить радиосистемы оккупантов.
По словам чиновника, отсутствие систем, с помощью которых агрессоры осуществляют разведку и управление войсками, существенно ослабит их. Также враг не сможет «глушит» телевидение, радио, мобильную и спутниковую связь, военную радиосвязь и создавать помехи нашим войскам.
В Минобороны назвали системы, которые нужно уничтожать в первую очередь:
- 1РЛ257 «Красуха-4»;
- «Леер-2»;
- комплекс «Леер-3»;
- комплекс «Инфауна»;
- комплекс помех Р-330М1П «Диабазол»;
- автоматизированная станция постановки помех радиосвязи Р-378А «Тобол» ;
- автоматизированные станции помех Р-934Б;
- многофункциональный комплекс РЭБ РБ-301Б «Борисоглебск-2».