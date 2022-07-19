Минцифра анонсировала изменения в «Дії», которые коснуться водителей

Министерство цифровой трансформации Украины продолжает модернизировать мобильное приложение «Дія». В настоящее время ведомство работает над тем, чтобы у документов появилась английская версия.

Как рассказал глава Минцифры Михаил Федоров, перевести на английский язык намерены загранпаспорт, водительское удостоверение и техпаспорт. К тому же последние документы получат еще и международное кодирование, которое используется в ЕС, США и Канаде.

«Это очередной шаг к международной интеграции «Дії». Уже завершаем технические детали разработки и вскоре выйдем с бета-тестом», – рассказал Федоров.