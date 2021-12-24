Новости Минус три модели: Lotus снял с производства спорткары Elise, Exige и Evora

Преемником этой «троицы» стало спорткупе Lotus Emira - последняя модель марки с ДВС

Серийное производство первого из трех спорткаров — компактного двухдверного родстера Lotus Elise — началось в 1996 году. Изначально, автомобиль собирали вручную, но в 2000 году на заводе марки в Хетеле (Великобритания) запустили современную производственную линию. В том же году на конвейер поставили закрытую версию Lotus Elise — спорткупе Lotus Exige. В 2009 к ним присоединился спорткар Evora.

Совокупный тираж спорткаров — 51 738 единиц. Это почти половина всех автомобилей, выпущенных компанией Lotus за 73 года своего существования. Тираж родстера Lotus Elise составил 35 124 ед., купе Exige — 10 497 ед., Evora — 6117 ед. Как сообщили в компании, последние экземпляры каждого из спорткаров отправят в заводской музей.

Серийное производство преемника «троицы» — спорткупе Lotus Emira — стартует в 2022 году. Специально для этой модели в Хетеле построили новый завод годовой мощностью 5000 ед. Новая производственная площадка обошлась марке в $134 млн. Старое предприятие перепрофилируют. Там будут производить комплектующие для новых автомобилей Lotus.