Минюст передаст ВСУ и терробороне 600 автомобилей – как получить

Речь идет о машинах, которые находятся на площадках СЕТАМ

В Украине продолжаются военные действия. Для того, чтобы помочь Вооруженным Силам Украины и территориальной обороне, Министерство юстиции Украины и OpenMarket – СЕТАМ приняли решение передать на их нужды 600 конфискованных автомобилей.

Проект приказа уже готов и ждет одобрения от Правительства Украины. Для того, чтобы получить автомобиль, нужно обратиться в филиал ГП «СЕТАМ» в конкретном регионе, выбрать имущество из перечня предложенного и забрать его на площадке организации. Затем, подписать у командира Акт и засвидетельствовать его печатью.

Также на нужды ВСУ будут передаваться авто Ощадбанк и ПриватБанк. Речь идет о тех авто, которые хранятся на площадках OpenMarket – СЕТАМ. Помимо машин служащие могут получить оборудование, одежду и обувь.

«Принудительное отчуждение или изъятие имущества в связи с введением и исполнением мер правового режима военного положения осуществляется по решению военного командования, согласованному в соответствии с Советом министров Автономной Республики Крым, областной, районной, Киевской или Севастопольской городской государственной администрацией или исполнительным органом соответствующего местного совета. В местностях, где ведутся боевые действия, принудительное отчуждение или изъятие имущества осуществляется по решению военного командования без согласования с указанными органами», – говорится в сообщении.