Мировые автопроизводители послали Россию вслед за военным кораблем

За посягательство на территориальную целостность Украины и развертывание полномасштабных военных действий, на Россию были наложены беспрецедентно жесткие санкции. В результате, большинство мировых компаний покинули рынок страны-агрессора. Не остались в стороне и автопроизводители, которые также заявили о прекращении поставок в РФ своей продукции.

Кроме того, на территории вражеского государства были закрыты заводы зарубежных марок, выпускающие автомобили. Даже АвтоВАЗ временно приостановил сборку машин из-за нехватки комплектующих. Конечно компании не могли уйти просто так, не оставив никакой месседж россиянам. Ярко и лаконично дополнили основные слоганы марок специалисты «Майстерні творчого друку». Получилось довольно оригинально.