В Германии восстанавливают единственный сохранившийся автобус Ikarus 180.22

Уже более двух лет в немецком городе Гюстров компания OmSa GmbH проводит восстановление уникального автобуса особо большой вместимости – модели Ikarus 180.22. Отметим, что из 7802 машин 180-го семейства, выпущенных в 1966 – 1973 гг., до наших дней дожили лишь три: две городские и одна пригородная, о которой сегодня речь.

Напомним, что Ikarus 180 был представлен в качестве опытного экземпляра еще на венгерской выставке 1961 года, одна из-за доводочных работ пошел в серию только через пять. А доводить до ума здесь было много чего.

Эта машина получила шарнирно-поворотный механизм, который позволил сделать сквозной проход из автобуса-тягача в прицеп. В дальнейшем такие автобусы получили популярное прозвище «гармошка», из-за прорезиненного материала гофрированной конструкции, который прикрывал стыки между двумя секциями.

При длине 16,5 м модель имела максимальную пассажировместимость 180 человек (отсюда и индекс), мест для сидения – 37. Что же касается пригородного варианта, то он вмещал 124 пассажира, зато мест для сидения было аж 87. Внешне эту модификацию легко отличить по наличию только двух пассажирских дверей (2-0-4-0), вместо четырех у городского варианта (2-3-2-4).

Также инновацией стало и подпольное размещение горизонтального двигателя. Поначалу это был дизель Csepel D-619 мощностью 180 л. с., однако уже в 1967 году его заменили на более надежный Raba-MAN, развивающий 192 л. с. Мосты также применялись марки Raba.

Из довольно продвинутых технических решений, внедренных на этой модели, следует назвать гидроусилитель руля и пневмоподвеску колес с регулятором положения кузова.

Отметим, что «гармошки» Ikarus 180 активно поставлялись в «союз», где эксплуатировались до начала 80-х. А затем им на смену пришли «Икары» нового, 280-го семейства. А что касается восстанавливаемого сегодня пригородного Ikarus 180.22, то он выпускался только для Венгрии и ГДР. Кстати, сохранившийся до наших дней экземпляр был перевезен из города Хемниц (до 1990 г. – Карл-Маркс-Штадт).