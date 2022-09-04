Младший брат Volkswagen Tiguan показался без камуфляжа (фото)

Volkswagen тестирует обновленный кроссовер Taos. Вернее на дорожные испытания выехал прототип модели с названием Tharu, который предлагается на рынке Китая.

Несмотря на то, что до дебюта модели осталось довольно много времени (новинку планируют представить в конце этого года), фотошпионам удалось сделать ее снимки без камуфляжа. Судя по ним, у кроссовера иной бампер, который выглядит более агрессивно, и модернизированные фары. Фонари и задний бампер также немного подкорректировали.

Поставляться новинка будет с 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 148 л.с. и 2,0-литровым четырехцилиндровым турбомотором на 187 л.с. Полностью электрическая версия e-Tharu также будет доступна. В продажу кроссовер поступит в конце этого или начале следующего года.