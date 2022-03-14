Российский автопром ляжет под давлением санкций

До конца 2022 года могут остановиться все автопредприятия

Экономические санкции, вводимые США и Европейским союзом, могут полностью остановить российский автопром. Как оказалось, «великая и могущественная» практически полностью зависит от зарубежных партнеров. Особенно это заметно в автомобилестроении.

По состоянию на 10 марта из 14 сборочных предприятий работали только четыре. В их числе завод Nissan и «ПСМА Рус», где производятся автомобили Mitsubishi и Stellantis. Напомним, что на прошлой неделе концерн Stellantis объявил о приостановке импорта и экспорта своих автомобилей (Citroen, Fiat, Jeep, Opel и Peugeot) в Россию из-за военной агрессии против Украины.

По оценкам экспертов, до конца 2022 года российский автопром может полностью остановиться. Поскольку многие автомобильные компании приостановили поставки комплектующих в Россию, местные предприятия смогут работать только пока не закончатся запасы на складах.