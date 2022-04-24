Renault изучает возможность продажи доли в Nissan

Вырученные средства французская Группа планирует направить на разработки электромобилей

Renault Group может продать свою долю в Nissan Motor Co. Потенциальным покупателем акций может стать сама Nissan. Об этом со ссылкой на собственный источник в компании сообщил Bloomberg.

Французской Группе принадлежит 1,83 миллиарда акций. На сегодня стоимость пакета составляет 983,5 млрд иен или 7,65 млрд долларов США. В процентах доля Renault в Nissan составляет 43%, тогда как Nissan владеет 15% акций французской марки.

Предположительно, партнеры планируют выровнять шансы, то есть Renault сократит свою долю до 15%. По инсайдерской информации, остальной пакет может быть продан Nissan, но рассматриваются и другие другие покупатели и структура партнерства.

Средства, вырученные от продажи остального пакета (23%), а это 5,03 млдр долларов могут быть потрачены на структурные изменения Группы, намеченные главой концерна Лука де Мео в феврале 2022 года. Среди прочего, этим планом предусмотрено выделение отдельного подразделения для разработки и выпуска электромобилей.

По предварительным данным, к разработке электромобилей французы рассчитывают привлечь Geely Holding Group. Китайская и французская группы намерены совместно выпускать гибриды и автомобили с ДВС в Южной Корее. Результатом этого сотрудничества может стать укрепление положения обеих компаний на китайском рынке.