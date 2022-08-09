Volkswagen внезапно объявил об отзыве хэтчбека Golf 2022 года

Немецкий производитель отзывает 2238 единиц VW Golf 2022 года выпуска в версиях R и GTI. В машинах выявили неисправность сенсорных кнопок.

В частности, слишком чувствительной оказалась сенсорная кнопка для управления люком на крыше. Она может активироваться случайным движением, что увеличивает риск получения травм. В связи с этим Национальная администрация безопасности дорожного движения США потребовала от компании провести отзыв и устранить дефект.

Volkswagen не стал спорить с профильным органом и готов исправить это упущение. Специалисты проведут замену кнопки на новую. Также компания предложит пользователям данной модели заменить сенсорную кнопку на обычную. Эти работы будут проведены совершенно бесплатно. Связываться с владельцами Golf R и GTI марка начнет 23 сентября этого года.