МВД раскрыло статистику «пьяных» ДТП за 2021 год

Цифры неутешительны

Несмотря на усиление административной ответственности и вероятность попасть за решетку, украинские автомобилисты продолжают садиться за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Только в 2021 году инспекторы полиции оформили 133 289 протоколов на водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом виде.

Нередко такие водители попадают в аварии. Так, по статистике патрульной полиции, за 12 месяцев на территории страны зафиксировали и оформили 5019 дорожно-транспортных происшествий, виновниками которых стали водители, находящиеся в состоянии опьянения. В этих ДТП 1072 человека получили травмы различной степени тяжести, а 113 – погибли.

Показатели не утешительны. Несмотря на все действия МВД, число «пьяных» ДТП не снижается. С начала этого года правоохранителями уже зафиксировано 6567 случая нетрезвого управления транспортными средствами. Для того, чтобы повлиять на автомобилистов и заставить их соблюдать нормы закона, в полиции намерены усилить контроль. Как это скажется на уровне аварий и смертности в них – покажет время.