На аукцион выставили электропикап Rivian R1T после ДТП (фото)

Инновационный электрический пикап Rivian R1T относительно недавно встал на конвейер. Однако один из экземпляров в версии Launch Edition уже успел побывать в ДТП.

Подробностей об аварии нет. Если оценивать повреждения только с точки зрения визуала, то они довольно незначительны и вполне устранимы. Но то, что этот пикап продают не через сайты продаж, а с аукциона IAAI говорит о наличии более серьезных проблем.

Судя по информации в листинге, у электромобиля проблемы с электроникой. В частности, у него не работает цифровая приборная панель, поэтому неясно, какой пробег имеет пикап. К тому же существует проблема с батареей. Она или полностью разряжена или повреждена. Владелец и представители страховой компании не стали в этом разбираться.

Так что стоимость ремонта новый владелец сможет узнать только после посещения сервисного центра. И да, она может оказаться как ничтожно низкой, так и просто огромной. Ведь самым дорогостоящим элементом в электрокарах является именно батарея.