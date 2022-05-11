На дорогах Украины вновь заработают камеры автофиксаксации нарушений ПДД

Несмотря на то, что в Украине продолжаются военные действия, МВД приняло решение о возобновлении контроля скоростного режима на дорогах.

Как заявил в рамках телемарафона министр внутренних дел Денис Монастырский, камеры автофиксации нарушений ПДД заработают в прежнем режиме в ближайшие дни. Конечно вернутся и санкции за соответствующие нарушения. По словам главы МВД, связано это с увеличением числа аварий на дорогах.

Увы, Монастырский не уточнил, на всей территории страны возобновят работу камер или только в регионах, где не ведутся активные боевые действия. При этом он отметил, что в ведомстве работают над расширением функционала КАФов.

В частности планируют сделать так, чтобы камеры фиксировали проезд на красный сигнал светофора и по полосе для общественного транспорта. Но, как отметил чиновник, это планы на будущее, а пока нужно снизить аварийность на дорогах.