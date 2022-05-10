У самого длинного автобуса Ikarus появился двойник

Компания Budapesti Kozlekedesi Zrt. из Будапешта на днях презентовала самый длинный венгерский автобус из когда-либо произведенных – трехзвенную городскую модель Ikarus 293. Это реплика легендарной машины, которая внешне на 95-98% соответствует оригиналу. Правда, она несколько короче – около 22 м и весит порядка 18 т. Отметим, что настоящий длинномер имел от носа до кормы 22 680 мм и был рассчитан на перевозку 229 человек.

Полная масса автобуса при полной вместимости достигала 33 450 кг. А разгонял машину до 70 км/ч дизельный двигатель Raba D 2156 MTU мощностью 254 л.с., работающий в паре с автоматической трансмиссией Voith.

На реплике стоит уже более мощный, турбированный мотор Raba D10. Здесь также применили и более безопасный механизм сочленения.

Напомним, что оригинал Ikarus 293 был изготовлен в единственном экземпляре в 1988 году для СССР, но дело так и не выгорело. В 1991 году машину существенно доработали для иранского рынка – установили вторую пассажирскую дверь сразу за передней осью, изменили планировку салона, а родной дизель поменяли на более мощный, 280-сильный MAN D2866. Автоматическую КП, правда, оставили.

И 8 января 1992 года сверхдлинная венгерская «гармошка» прибыла в Тегеран, где проработала на маршруте до 2009 года. Хорошо, что после этого машину не порезали на металлолом, как многие фанаты марки долго считали. Оказывается, сейчас она находится в коллекции одного местного перевозчика, в компании с двумя другими моделями Ikarus – трехосной 356 и 260-й.

Что ж, пока оригинал Ikarus 293 находится довольно далеко от места своего рождения, его может заменить чудесно изготовленный двойник. А там, кто знает, может когда-то уникальный Ikarus-длинномер все же вернется на историческую родину.