В истории старого Suzuki Jimny поставлена точка

В Бразилии завершилось производство внедорожника предыдущего, третьего поколения

Suzuki Jimny — один из самых «возрастных» внедорожников в мире. За 54 года, начиная с 1968 года он пережил три смены поколений. В Японии внедорожник третьей генерации собирали в 1998-2018 годах. Серийное производство четвертого поколения (JB64/JB74) стартовало 5 июля 2018 года.

Но как оказалось, «третий» Jimny до сих пор производили в Бразилии. Производством модели для местного рынка занималась компании HPE Automotores, партнер Mitsubishi Motors и Suzuki Motor в этом регионе. На днях в HPE сообщили, что с конвейера завода в Каталао сошли последние экземпляры внедорожника.

Завершить производство популярной нишевой модели пришлось из-за ужесточения сертификационных требованиям к новым автомобилям. В частности, повысились требования к системам пассивной безопасности, вредным выбросам и другим параметрам. Дорабатывать старый 1,3-литровый мотор Jimny III под новые стандарты оказалось экономически нецелесообразно.

Автомобили местной сборки продолжают продавать. Ценник стартует от $21 830. Параллельно в Бразилии продают четвертое поколение модели. Его импортируют из Японии.