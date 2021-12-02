Пикап PEUGEOT LANDTREK «приехал» в Южную Африку. Еще больше подробносте про автомобиль

Новый пикап PEUGEOT LANDTREK приехал в Южную Африку: продажи автомобиля стартовали в ноябре текущего года. Бренд PEUGEOT обладает богатым наследием на рынке пикапов Южной Африки – и новинка станет достойным продолжателем прежних успехов. Новый пикап PEUGEOT LANDTREK, доступный в варианте с двойной кабиной Double Cab, задним (2WD) или полным приводом (4WD), а также оснащенный дизельным мотором мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач, усиливает линейку PEUGEOT в Южной Африке и поможет «Львиному Бренду» привлечь новых клиентов.

Надежность и выносливость, привлекательный стиль, возможности адаптации под разные задачи, использование новых технологий – все это является ключевыми качествами пикапа PEUGEOT LANDTREK, которые будут способствовать активному росту продаж данной модели в Африке и в целом на международном рынке легких коммерческих автомобилей.

Новый пикап PEUGEOT LANDTREK знаменует усиление позиций Бренда на растущем автомобильном рынке Африки

Бренд PEUGEOT становится все более глобальным «игроком», в том числе – и благодаря автомобилю PEUGEOT LANDTREK, который входит в сегмент однотонных пикапов с единой целью: стать новым эталоном в данном сегменте! Важно отметить, что в данном регионе сегмент пикапов крайне важен: потенциальный объем рынка для компактных пикапов в странах Ближнего Востока и Африки исчисляется уровнем ежегодных продаж в 300 тыс. автомобилей. Легкие коммерческие автомобили (LCV) составляют более 25% рынка новых автомобилей в Южной Африке, что делает пикап LANDTREK ключевым продуктом для Бренда PEUGEOT с точки зрения развития в данном регионе.

Новый пикап PEUGEOT LANDTREK оснащен дизельным двигателем, задним (2WD) или полным (4WD) приводом, двойной кабиной Double Cab, что позволяет ему в полной мере отвечать запросам как специалистов-профессионалов, так и общесемейным потребности. Таким образом, пикап оказывается максимально универсальным в возможностях своего использования.

Автомобиль предлагает полезную нагрузку в одну тонну, а также обеспечивает возможность буксировки прицепа до трех тонн. Кроме того, пикап PEUGEOT LANDTREK отличается самой удобной грузовой платформой в своем сегменте, что является важным преимуществом на требовательном южноафриканском рынке пикапов. Наконец, в вопросах комфорта, новинки может похвастать самыми современными бортовыми технологиями, расширенными возможностями адаптации, а также пикап дарит удовольствие от вождения на уровне современного SUV-автомобиля.

Современный и привлекательный стиль, который полностью отвечает дизайн-кодам Бренда PEUGEOT

Внешний дизайн новинки с явно-выраженной индивидуальностью отражает все ключевые дизайнерские коды PEUGEOT: массивная решетка радиатора с изображением льва в центре, вертикальные светодиодные линии-«клыки», расширенные колесные арки и динамичные боковины кузова. В итоге автомобиль идеально вписывается в текущую модельную линейку Бренда.

В салоне может быть установлен 10-дюймовый HD-дисплей в верхней части передней панели, который задает общий стиль интерьера. В целом салон автомобиль был тщательно проработан с учетом опыта многих других моделей PEUGEOT – к примеру, присутствуют характерные тумблеры-переключатели для управления многочисленными функциями: одновременно стильное и удобное решение.

Великолепные возможности адаптации к любым запросам и требованиям

Пикап PEUGEOT LANDTREK, прежде всего, максимально надежный и практичный. Но на этом его преимущества не заканчиваются. Ведь автомобиль также предлагает своим пассажирам высокий уровень комфорта и функциональность.

Спереди расположены стильные и удобные сиденья с широким центральным подлокотником. Пассажирский салон очень просторный: к примеру, ширина на уровне плеч достигает 1550 мм во втором ряду, предусмотрен отличный запас места для коленей задних пассажиров. Кроме того, спинка заднего сиденья имеет наклон 23° для большего комфорта посадки пассажиров. Причем благодаря отменной ширине салона, там комфортно могут разместиться сразу три человека.

Дополнительная модульность и универсальность салона пикапа PEUGEOT LANDTREK достигается благодаря возможности раздельного складывания спинки заднего сиденья: в пропорции 60/40 либо полностью на 100%. Кроме того, подушки задних сидений также могут опрокидываться вперед в пропорции 60/40, что обеспечивает многочисленные конфигурации загрузки. В сложенном виде спинки могут выдерживать нагрузку до 100 кг. Наконец, два крепления ISOFIX обеспечивают безопасную и надежную установку детских авто-кресел. Даже посадка внутрь автомобили максимально облегчена – благодаря семи поручням, расположенным в разных зонах салона.

Современные технологии и системы автомобиля

Новый пикап PEUGEOT LANDTREK предлагает все инновационное оборудование от современных SUV-моделей Бренда: 10-дюймовый сенсорный HD-дисплей, поддержка технологий Apple CarPlay и Android Auto, встроенная память на 10 ГБ, расширенные «онлайн»-возможности. В итоге автомобиль обеспечивает бесшовную интеграцию с вашими личными устройствами (смартфон, планшет) и может стать продолжением вашего «онлайн»-мира: сохраняйте свои музыкальные плейлисты, любимые изображения, и многое другое. Таким образом, новинка PEUGEOT LANDTREK сочетает в себе выносливость и надежность пикапа с удобством и комфортом типичного легкового автомобиля, что делает данную модель идеально-подходящей для совершенно разных задач: повседневных поездок, активных приключений, ведения бизнеса, пр.

Особенно стоит отметить и высокий уровень безопасности автомобиля, который обеспечивается многочисленными системами. Так, новинка может предложить до шести подушек безопасности: фронтальные и боковые подушки, плюс боковые шторки. Предусмотрена и электронная система стабилизации, которая дополнительно включает в себя функцию Hill Descent Control – поддержание минимальной скорости автомобиля во время спуска с крутого склона, что позволяет водителю сосредоточиться исключительно на рулевом управлении. А для легкого старта в гору предусмотрена система Hill Start Assist, которая убережет от непреднамеренного скатывания автомобиля во время начала движения. В свою очередь, функция Trailer Swing Control поможет при движении с прицепом – она автоматически стабилизирует прицеп, если он начинает отклоняться от выбранной траектории движения. Наконец, водитель может рассчитывать на функцию предупреждения о выезде за пределы своей полосы движения (для комплектации 4Action).

Передние фары и задние фонари оснащены яркими светодиодными индикаторами, которые не только формируют узнаваемую «световую подпись», но и обеспечивают дополнительную подсветку габаритов автомобиля – это способствует безопасности в темное время суток. Также PEUGEOT LANDTREK может предложить камеру заднего вида и датчики парковки, что заметно упрощает маневрирование. Специальная камера для бездорожья (в зеркале заднего вида с пассажирской стороны) и функция панорамного обзора на 360° помогают водителю преодолевать препятствия и маневрировать в стесненных условиях на бездорожье. Этой же миссии служат и передние датчики, контролирующие опасное сближение с объектами.

Пикап, который гарантирует высокую проходимость на всех дорогах и даже за их пределами

Современный город-мегаполис, скоростная дорога или автомагистраль, горы или бездорожье – новый пикап PEUGEOT LANDTREK готов покорить любую местность. Его 1,9-литровый турбодизель в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач предлагают мощность 110 кВт (150 л.с.) и максимальную простоту управления автомобилем. А использование турбины с изменяемой геометрией и 16-клапаной головки блока цилиндров обеспечивают впечатляющий крутящий момент в 350 Нм. Кроме того, пикап PEUGEOT LANDTREK легко адаптируется к желаемому стилю вождения, предлагая спортивный или экономичный режим движения, а также возможность ручного выбора передач АКПП. Пикап PEUGEOT LANDTREK Double Cab предлагает дорожный просвет величиной до 235 мм – как для версий с задним приводом, так и для вариантов с полным приводом.

Кроме того, для версий 4WD задний дифференциал оснащен механической блокировкой, благодаря чему обеспечивается дополнительное сцепление с дорогой при пробуксовке одного из колес колеса. Раздаточная коробка Borg-Warner позволяет одним легким движением селектора переключаться между разными типами привода – два ведущих колеса, четыре ведущих колеса, четыре ведущих колеса и пониженный ряд. Наконец, автомобиль отличается великолепными геометрическими показателями проходимости:

преодолеваемый брод – до 600 мм;

угол въезда – 29° или 30° (в зависимости от исполнения/комплектации);

угол съезда – 27° или 26° (в зависимости от исполнения/комплектации);

допустимый угол крена – 25°;

клиренс – до 235 мм (колеса 17/18 дюймов).

В итоге пикап PEUGEOT LANDTREK 4×4 позволяет чувствовать себя комфортно в любом месте и в любую погоду, благодаря способности преодолевать любые препятствия! Представительсто Stellantis в Украине изучает возможность поставки пикапа Landtrek на наш рынок. Не исключено, что через год в модельном ряде PEUGEOT станет на одну модель больше.

А сейчас мы предлагаем познакомиться лично с автомобилями PEUGEOT, которые доступны в Украине – во время тест-драйва у ближайшего дилера PEUGEOT!