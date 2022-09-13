На Киевщине разрушается временная переправа – власти бездействуют (видео)

В начале полномасштабного вторжения войск РФ на территорию Украины наши военные, чтобы сдержать продвижение врага, взорвали часть мостов. Среди них и путепровод через реку Ирпень в Гостомеле. После отступления оккупантов из этого региона страны была построена временная деревянная переправа.

Так как эта переправа является частью Варшавской трассы, то нагрузка на нее огромная. Конечно же за пол года эксплуатации это сооружение существенно поизносилось. На нем появились огромные дыры, которые создают проблемы автомобилистам. При этом восстанавливать разрушенный мост местные власти так и не начали.

Адвокат Виталий Куприй на своей странице в Facebook написал, что у местных властей пока нет точных планов по восстановлению взорванного военными путепровода. Этот вопрос отложили на неопределенный срок и когда к нему вернуться на данный момент неизвестно.

«Пока у местных властей нет точных планов по восстановлению моста. Вероятно, этот вопрос отложили. – Назначают всяких бездельников и прохиндеев. А страдают тысячи простых людей. Пробки на десяток километров, транспортный коллапс, повреждение автомобилей, невозможность добраться на работу, ущерб, нервы», – описал проблему Куприй.