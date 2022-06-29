На нужды ВСУ передадут сотню военных грузовиков (фото)

Европейский союз в рамках очередного пакета помощи Вооруженным силам Украины передаст более 90 грузовиков повышенной проходимости. Эти автомобили встанут на баланс медицинских, инженерных и материально-технических подразделений армии.

По данным пресс-службы представительства ЕС в Украине, поставка грузовиков уже началась. Они будут заезжать в нашу страну партиями и передаваться в нуждающиеся в таком транспорте подразделения ВСУ. Отмечается, что автомобили помогут укрепить способности украинских военных.

Помимо военных грузовиков ЕС передаст Украине все необходимое для организации полевого госпиталя, а также инженерное оборудование для проведения разминирования территорий и аппаратуру для повышения способностей киберзащиты.