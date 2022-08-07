На Нюрбургринг выехал хардкорный Land Rover Defender (видео)

Land Rover продолжает тестировать высокопроизводительный Defender. Шпионам удалось поймать новинку во время заездов на Нюрбургринге. Они запечатлели ее не только на фото, а и на видео.

Ролик, опубликованный на YouTube-канале Motor.TV, демонстрирует уверенное прохождение автомобилем поворотов на высокой скорости. На прототипе еще осталось небольшое количество камуфляжа, но он вовсе не мешает рассмотреть внедорожник. У новинки увеличенный дорожный просвет, расширенные колесные арки и крупные колеса. Ожидается, что у него также будет более широкая колея.

Известно, что основан высокопроизводительный внедорожник на Defender 110 V8. То есть под его капотом будет установлен восьмицилиндровый турбодвигатель, на это недвусмысленно намекают четыре патрубка выхлопной системы. Увы, никакой конкретной информации об автомобиле нет. Компания держит его характеристики в секрете. Известно, что этот Defender составит конкуренцию мощному Mercedes-AMG G63.