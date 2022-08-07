Как Renault построил на одной платформе целый ряд успешных моделей

Размещенная на днях в соцсети фотография нескольких моделей Renault натолкнула на мысль рассказать о некоторых из них более подробно, тем более, что в свое время они встречались и на украинских дорогах. Речь идет о моделях 12, 18 и Fuego. Всех их, как и менее известные у нас – Renault 15 и 17, объединяет одна платформа и одинаковая колесная база – 2441 мм.

Начнем с Renault 12, который производился с 1969 по 1980 г во Франции и по 2000 г. в Турции. Машины предлагались с кузовами седан, универсал и фургон. Кроме того, на наших просторах известность получила лицензионная румынская модель Dacia 1310, выпускавшаяся до 2004 г., а в качестве пикапа – до 2006 г. (в свое время пикап побывал у нас на тест-драйве).

За все годы только машин Renault 12 изготовили свыше 2,6 млн экз. Автомобили оснащались бензиновым мотором 1289 см куб. в 60 л.с., обеспечивающим максимальную скорость 145 км/ч. Позднее появилась версия Gordini – c двигателем в 1565 см куб. и двумя двухкамерными карбюраторами Weber – мощностью 145 л. с.

В конце концов на смену «12-й» пришла модель Renault 18. Она выпускалась как седан и универсал с 1978 по 1989 гг. и стала по-настоящему всемирной, так как производилась в 10 странах на четырех континентах, включая Аргентину и Австралию. Модель предлагалась с бензиновыми моторами 1,4 и 1,6 л, в том числе турбо в 110 л.с., а также с 2,0-литровым дизелем на 88 л. с. Всего выпущено 2 028 964 автомобиля.

И третий герой нашего рассказа – самая красивая модель Renault Fuego. Этот трехдверный спортивный лифтбек выпускался с 1980 по 1986 г. И пусть этих машин было изготовлено не так много, как предыдущих – 265 367 ед. – они вошли в историю как носители ряда передовых решений. Начнем с того, что кузов Fuego испытывался в аэродинамической трубе, благодаря чему коэффициент Сх составил всего 0,32 – 0,35.

Эта машина также одна их первых получила центральных замок с дистанционным управлением и кнопки управления магнитолой на рулевом колесе. И наконец — «Огонь», а именно так переводится с испанского Fuego, стал одним из самых быстрых серийных турбодизельных автомобилей. 2,1-литровый агрегат в 88 л. с. разгонял машину до 180 км/ч. Машины также предлагались с бензиновыми агрегатами в 1,4 л (63 л.с.), 1,6л (96 л.с.) и 2,0 л (110 л.с.). Самой мощной стала версия Turbo – cо 132-сильным мотором 1,6 л.