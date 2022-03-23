На «Полезной карте» Украины появилась информация о работающих заведениях питания

Информацию на карту могут добавлять сами заведения

Команда ЛУН Місто дополнила интерактивную «Полезную карту» информацией об открытых заведениях питания. Реализовать новую опцию компании ЛУН помог сервис по автоматизации работы кафе, баров и ресторанов Poster. Теперь украинцы могут видеть актуальную информацию о работающих заведениях питания с указанием точного адреса и графика работы. При этом отображаться на карте будут только те заведения, у которых есть продажи за последние два дня.

Добавлять заведения на «Полезную карту» могут, как те, кто ведет учет в Poster, так и пользователи других систем. В админ-панели Poster откройте приложение ЛУН Місто; выберите, какое заведение добавить на карту и укажите точный адрес и график работы; выберите «Сохранить» — в течение 30 минут заведение появится на карте.

Если вы ведете учет не в Poster, запустите бот @LunAndPosterBot и укажите заведение, график работы, адрес и отправьте геолокацию. Чтобы показывать актуальность работы заведения, необходимо каждое утро отвечать в боте на вопрос «Работаешь или нет?».

Сервис «Полезная карта» был создан две недели назад. Изначально на ней в режиме реального времени отображалась информация о работающих АЗС, отделениях «Новой Почты» и службы доставки Мeest, аптеках, супермаркетах сети «Сильпо» и магазинах «Ева».