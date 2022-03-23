На «Полезной карте» Украины появилась информация о работающих заведениях питания
Команда ЛУН Місто дополнила интерактивную «Полезную карту» информацией об открытых заведениях питания. Реализовать новую опцию компании ЛУН помог сервис по автоматизации работы кафе, баров и ресторанов Poster. Теперь украинцы могут видеть актуальную информацию о работающих заведениях питания с указанием точного адреса и графика работы. При этом отображаться на карте будут только те заведения, у которых есть продажи за последние два дня.
Добавлять заведения на «Полезную карту» могут, как те, кто ведет учет в Poster, так и пользователи других систем. В админ-панели Poster откройте приложение ЛУН Місто; выберите, какое заведение добавить на карту и укажите точный адрес и график работы; выберите «Сохранить» — в течение 30 минут заведение появится на карте.
Если вы ведете учет не в Poster, запустите бот @LunAndPosterBot и укажите заведение, график работы, адрес и отправьте геолокацию. Чтобы показывать актуальность работы заведения, необходимо каждое утро отвечать в боте на вопрос «Работаешь или нет?».
Сервис «Полезная карта» был создан две недели назад. Изначально на ней в режиме реального времени отображалась информация о работающих АЗС, отделениях «Новой Почты» и службы доставки Мeest, аптеках, супермаркетах сети «Сильпо» и магазинах «Ева».