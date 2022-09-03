На продажу выставлен универсал Cadillac Castillian Fleetwood Estate 1976 года

Один из самых редких автомобилей на планете планируют продать на аукционе

Аукционный дом Hemmings выставил на продажу один из одиннадцати изготовленных универсалов Cadillac Castillian Fleetwood Estate. В свое время на таком автомобиле ездили Элвис Пресли, Дин Мартин и Сэмми Дэвис-младший.

Превращением заводских седанов Fleetwood в универсалы занималась калифорнийская компания Traditional Coachworks. Она получила официальное разрешение от Cadillac на модернизацию и ремонт модели. В 1976 году универсал Castillian Fleetwood Brougham Estate стоил в два раза дороже стандартного Fleetwood. Сейчас автомобиль планируют продать за 69 950 долларов США.

Переделке подвергся не только кузов седана. Салон автомобиля полностью перешили новой кожей и установили сиденья с электроприводом. Пол выстелили толстым ковролином. В арсенале универсала появились электрические стеклоподъемники, круиз-контроль, люк и кондиционер.

Все построенные Casillian Fleetwood Brougham Estate были укомплектованы 8,2-литровым мотором V8 и автоматической коробкой передач и этот экземпляр не исключение. На одометре универсала всего 32 428 км. Кузов автомобиля окрашен в цвет Innsbruck Blue. Как утверждается в объявлении, это один из лучших экземпляров Casillian Fleetwood.